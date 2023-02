Aversa, blitz della Polizia Locale tra i locali della movida: sequestrati due dehors di bar La Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, ha sequestrato due dehors abusivi nella zona di Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz tra i locali della movida al centro storico di Aversa, in provincia di Caserta. La Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, ha passato al setaccio bar e caffetterie delle strade più gettonate del by night aversano. Sequestrati due dehors abusivi nella zona di Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele. Le strutture, con tanto di pedane e tetti, per posizionare tavolini e sedie dei locali, secondo quanto accertato dai caschi bianchi, erano state realizzate in assenza delle previste autorizzazioni, violando la materia edilizia. Gli agenti hanno così sequestrato i due dehors ed hanno denunciato i titolari all’Autorità Giudiziaria.

I controlli della Polizia Municipale sull'abusivismo

Da mesi, ormai, la Polizia Locale di Aversa, sotto il coordinamento del Colonnello Piricelli, ha avviato controlli serrati contro l'abusivismo, in particolare verificando i titoli ed i requisiti delle occupazioni dei tavolini e delle sedie esterne alle attività commerciali. Piricelli ha avviato un percorso di ripristino della legalità, attraverso un costante lavoro che ha visto gli agenti della Polizia Locale elevare centinaia di verbali per l’assenza di autorizzazioni per le occupazioni di suolo.

Il blitz al centro storico

Oggi la Polizia Locale di Aversa, dopo aver controllato alcune attività che insistono nella zona centrale e storica di Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele, al termine dei controlli della documentazione relativa alle strutture collocate all’esterno dei locali e del relativo carteggio, ha accertato che i titolari delle attività avevano realizzato i dehors senza essere in possesso delle previste autorizzazioni, violando la materia edilizia. Gli Agenti hanno così sequestrato le strutture ed hanno denunciato i titolari all’Autorità Giudiziaria.