A causa delle alte temperature, questa mattina ad Aversa, nella provincia di Caserta, un clochard ha purtroppo perso i sensi nei pressi dell'Arco dell'Annunziata. Per fortuna, impegnati in controlli del territorio, i carabinieri della locale compagnia si sono trovati a transitare nella zona e hanno notato l'uomo che giaceva incosciente su un muretto che delimita le aiuole nella centrale via Roma. I militari dell'Arma hanno così prontamente allertato i sanitari del 118 che, intervenuti sul posto, hanno prestato all'uomo le cure necessarie: l'uomo appariva disidratato. Dopo l'intervento del 118, i carabinieri hanno offerto all'uomo da bere e da mangiare affinché si rifocillasse. "Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto pericolose perché possono causare, maggiormente nelle ore di punta, malori improvvisi, delle volte anche vitali, dovuti a disidratazione e colpi di sole" dicono i carabinieri.

Dal pomeriggio di oggi, in tutta la Campania, il caldo si è attenuato ed ha lasciato, in alcune zone della regione, spazio anche al maltempo. A tal punto che, come reso noto dalla Protezione Civile regionale, dalle ore 14 e fino almeno alla mezzanotte, è stata emanata un'allerta meteo di colore giallo per possibilità di temporali e forti raffiche di vento. Queste le zone interessate: Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).