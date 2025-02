video suggerito

Aversa, 17enne si filma su TikTok con le armi in pugno: i carabinieri gli trovano hashish in camera, arrestato Dopo aver visto il video che il 17enne ha pubblicato sui social, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua camera, trovando 18 stecche di hashish.

A cura di Valerio Papadia

È stato un video su TikTok a insospettire i carabinieri: un ragazzo di appena 17 anni che in piazza Domenico Cirillo, nel pieno centro di Aversa, nel Casertano, ballava in strada mentre brandiva armi, generando preoccupazione nei tanti passanti. E così, i militari dell'Arma della locale stazione, hanno deciso di perquisire la camera che il 17enne, originario dell'Egitto, occupa nella comunità di accoglienza per minori in cui è ospitato.

L'hashish sequestrato al 17enne

La perquisizione, che si è svolta alla presenza del personale addetto alla struttura, ha portato i carabinieri a rinvenire, nell'armadietto di pertinenza del minorenne, 39 grammi di hashish suddivisi in 18 stecche; la sostanza stupefacente era occultata all'interno di una scatola. I militari dell'Arma hanno rinvenuto anche 205 euro in banconote di piccolo tagli, ritenuti provento dell'attività illecita posta in essere dal minore. Pertanto, al termine del controllo, il 17enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; il ragazzo è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.