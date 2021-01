in foto: La Befana portata dai pompieri di Avellino con un’autoscala.

Arriva la Befana anche per i bambini ricoverati in pediatria all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: ma a casa delle norme Covid, ha dovuto trovare un altro modo per entrare nel nosocomio in tutta sicurezza. E così ha scelto di arrivare dal cielo, e non in senso figurato: accompagnata da un'autoscala dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, non facendo così mancare i tradizionali doni ai piccoli pazienti.

La consegna di giocattoli e dolci portati come regali è stata poi fatta dal personale medico, che ha provveduto a distribuirli in tutta sicurezza ai bambini ricoverati in reparto, che dalle loro finestre hanno visto arrivare la Befana "scortata" dai vigili del fuoco a portare loro i doni. Si tratta del decimo anno dell'iniziativa "Befana in pediatria", il cui obiettivo è proprio portare un sorriso ai piccoli degenti. Organizzata assieme al personale dei Vigili del Fuoco di Avellino e del personale dell'Associazione nazionale del Corpo e all'Unicef, anche quest'anno nonostante le mille difficoltà dovute alle normative restrittive per limitare il contagio da Covid è riuscita nel proprio intento. Pur non potendo, infatti, entrare all'interno del nosocomio per ovvi motivi sanitari dovuti al dilagare della pandemia, si è scelto di utilizzare l'autoscala dei vigili del fuoco per arrivare sul tetto e non far mancare ai bambini qualche minuto di sorrisi, prima che il personale medico provvedesse a fare le veci della Befana e portare loro i doni arrivati quest'anno direttamente "dal cielo".