Avellino, scontro auto-tir sull’autostrada A16, feriti i conducenti: code per chilometri Violento scontro sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa oggi, venerdì 29 ottobre 2021, attorno alle 18, all’altezza del chilometro 30, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Coinvolti nell’impatto un tir e un’auto: feriti i due conducenti, trasportati all’Ospedale Moscati di Avellino. Code per 4 chilometri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento scontro sull'autostrada A 16 Napoli – Canosa oggi, venerdì 29 ottobre 2021, nel tardo pomeriggio. Coinvolti un tir e un'auto. Nell'impatto tra i due veicoli il mezzo pesante si metteva di traverso sulla carreggiata di fatto ostruendola, e i due rispettivi conducenti purtroppo sono rimasti feriti. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

I due feriti sono stati prima visitati sul posto dal personale medico intervenuto e poi trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a controlli. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 31.700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Sul posto, attorno alle 18,45, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino. A causa dell'incidente, è rimasta bloccata la corsia in direzione Napoli per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli che sono stati coinvolti nell'incidente stradale.

Poco dopo le 20,15 è stato riaperto il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie. Tuttavia, continuano a registrarsi circa 4 chilometri di code, anche se in diminuzione, in direzione Napoli. Agli utenti che da Canosa sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Avellino Ovest proseguire lungo la "Strada Nazionale 80 della Campania e delle Puglie" in direzione Napoli e rientrare in A16 a Baiano, in modo da evitare il blocco e limitare al minimo i disagi alla circolazione.