Avellino, casalinga trova per strada due assegni da 30mila euro e li restituisce I due assegni – del valore di 15mila euro ciascuno – sono stati smarriti dal titolare di un’agenzia immobiliare, che stava andando ad incassarli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una storia a lieto fine quella che arriva da Avellino e che vede per protagonisti il titolare di un'agenzia immobiliare e una casalinga di 54 anni che, si potrebbe dire, gli ha fatto un bel regalo di Natale. L'uomo, infatti, ha perduto in strada due assegni da 30mila euro – del valore di 15mila euro ciascuno: è stata la 54enne a ritrovarli e a telefonare alle forze dell'ordine per restituirli.

L'uomo stava andando ad incassare gli assegni quando li ha persi

Stando a quanto si apprende, il titolare dell'agenzia immobiliare aveva appena ricevuto i due assegni come pagamento preliminare per l'acquisto di un immobile. Mentre camminava nel centro di Avellino e stava andando ad incassare gli assegni, però, l'uomo li ha perduti. È a questo punto che entra in scena la casalinga 54enne: la donna, mentre passeggiava in via De Renzi, ha trovato notato i due assegni sul marciapiedi, li ha raccolti e ha allertato le forze dell'ordine.

La donna avrebbe potuto incassare gli assegni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno recuperato gli assegni e sono risaliti all'intestatario che, insieme al titolare dell'agenzia, hanno tentato di rintracciare, invano, la 54enne, che ha preferito rimanere anonima. Secondo i poliziotti, infatti, la donna – o chiunque avesse trovato gli assegni – avrebbe potuto facilmente incassarli presentando un documento dell'intestatario.