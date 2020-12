Una intera comunità prega per le sorti di Michele, un ragazzino di 15 anni che in queste ore lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Montella, nella provincia irpina. L'adolescente si trovava in sella alla sua bicicletta nel centro della cittadina, in via Fratelli Pascale, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto, battendo violentemente la testa: da una prima ricostruzione, pare che il 15enne abbia sterzato bruscamente per evitare l'impatto con un cane, perdendo poi il controllo della bicicletta.

Il cuore del ragazzo si è fermato a lungo prima di essere rianimato

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che si sono adoperati per rianimare il 15enne. Da quanto si apprende, il cuore del ragazzo si è fermato a lungo prima che i sanitari riuscissero a rianimarlo. Adesso Michele è ricoverato all'ospedale Moscati, dove è stata intubato: le sue condizioni di salute sono giudicate molto gravi e lotta tra la vita e la morte. Tutta la comunità di Montella, come detto, si è stretta intorno al dolore della famiglia, che sta vivendo ore di apprensione, e spera che il 15enne possa riprendersi al più presto.

In queste ore, la provincia di Avellino è stata funestata da un'altra tragedia, un lutto che ha colpito la comunità di Candida per la morte della piccola Melissa, una bambina di 7 anni deceduta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico subito all'ospedale Santobono di Napoli. In occasione dei funerali, che si svolgeranno domani, mercoledì 23 dicembre, a Candida è stato proclamato il lutto cittadino.