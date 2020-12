Il sindaco di Candida, piccolo centro da poco più di 1200 persone della provincia di Avellino, ha proclamato il lutto cittadino per domani, mercoledì 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno i funerali della piccola Melissa, appena 7 anni, deceduta all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli dopo le complicazioni insorte in seguito a un intervento chirurgico. Melissa si era ammalata la scorsa estate, in questi mesi è stata sottoposta a delicate cure nell'ospedale napoletano. Lo scorso weekend le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stato necessario un nuovo ricovero al Santobono, dove è stata sottoposta ad una operazione d'urgenza. Dopo quell'intervento, però, non è migliorata. È rimasta in condizioni gravi fino a ieri, 22 dicembre, quando il suo cuore ha smesso di battere.

"Un'altra immane tragedia ha colpito la comunità di Candida – scrive il sindaco, Fausto Picone – la piccola Melissa, una bellissima e dolcissima bimba, è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la propria vicinanza ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a tutti i famigliari, proclamano per mercoledì 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, lutto cittadino".

Parole di cordoglio anche da Antonio Ferullo, sindaco di Parolise, comune dell'Avellinese dove vivono i nonni materni della bimba: "Il sindaco e l'amministrazione comunale si uniscono al profondo dolore che ha colpito la famiglia Bilotto – Ferullo per la perdita prematura della piccola Melissa. Due comunità affrante dal grave lutto: Candida, dove vive la famiglia e Parolise, dove vivono i nonni materni".