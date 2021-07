in foto: Immagine d’archivio

Scatta l’inchiesta della Procura a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, per far luce sulla morte di una anziana 80enne. La donna, tre giorni fa, il 28 giugno era caduta da una barella dell’ambulanza durante un’operazione di trasferimento dalla sua abitazione nel Comune irpino alla casa di riposo per anziani Rsa Villa Clementina. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana signora avrebbe anche sbattuto la testa sul corrimano di metallo della barella durante la caduta, facendosi male. Adesso anche i familiari della 80enne vogliono vederci chiaro e capire quale possa essere stata la causa del decesso.

Indagati i due barellieri

La Procura della Repubblica di Avellino, con il pm Antonella Salvatore, ha aperto un fascicolo per chiarire la vicenda. Indagati per omicidio colposo in cooperazione i due operatori sanitari, entrambi ventenni, dell'azienda privata di trasporto infermi, che erano impegnati nelle operazioni di trasferimento dell'anziana donna, che hanno ricevuto l’avviso di garanzia. Un atto dovuto della Procura che ha informato dell’avvio delle indagini. I due operatori sanitari adesso potranno difendere le proprie posizioni. Non è infatti accertato che il decesso dell’anziana donna sia stato legato alla caduta dalla barella. Dall’autopsia potranno arrivare però ulteriori elementi per chiarire la vicenda. La Procura ha fissato per domani l’esame medico legale, assegnato al consulente della procura Lamberto Pianese. Dagli accertamenti potranno emergere informazioni utili a capire se la donna avesse riportato, ad esempio, delle ferite durante la caduta e se queste possano eventualmente essere state causa del decesso. Ma ogni ipotesi al momento è prematura.