Avaria sul volo Volotea Mykonos-Napoli, atterraggio d’emergenza a Bari dell’aereo per Capodichino

Avaria a bordo dell'aereo Volotea da Mykonos a Napoli, il volo era diretto a Capodichino, ma è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza a Bari. Il velivolo della compagnia greca è stato dirottato nello scalo pugliese "Karol Wojtyla" a causa di un guasto tecnico a bordo. Il pilota ha dovuto cambiare rotta per effettuare i controlli tecnici del caso. Il velivolo si trova attualmente ancora a Bari e non è stato comunicato ancora se ripartirà per Napoli.

Solo il 6 maggio scorso, si sono registrati attimi di paura all'aeroporto di Napoli-Capodichino, dove un volo della Blue Air, compagnia low-cost rumena, proveniente da Bucarest, è stato protagonista di un brusco atterraggio in pista. L'incidente, come Fanpage.it ha potuto verificare da più fonti, si è verificato nello scalo partenopeo lo scorso 6 maggio ma è emerso soltanto ora: il velivolo – il volo OB143 – come detto proveniente dalla capitale rumena, era in fase di atterraggio all'aeroporto di Napoli quando, probabilmente a causa del vento, ha urtato con la sezione della coda sulla pista.

Per fortuna, da quanto appreso, nessuno ha lamentato o denunciato ferite causate dall'incidente; l'impatto con la pista, però, ha causato ingenti danni alla fusoliera dell'aereo, come si vede anche da alcune fotografie scattate al velivolo dopo l'incidente. L'aereo è stato prontamente messo in sicurezza e portato in manutenzione. Sull'incidente occorso all'aeroporto di Capodichino lo scorso 6 maggio si è espressa anche l'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, che ha avviato una indagine e ha acquisto la documentazione.