Autostrade, nessun aumento sulla A3 Napoli-Salerno-Pompei per auto e moto

L’aumento delle tariffe sulla Napoli-Salerno-Pompei ci sarà solo per i mezzi a quattro e cinque assi: lo comunica il sindaco di Nocera, Paolo De Maio.

Sulla autostrada A3 Napoli-Salerno-Pompei non ci sarà nessun aumento per automobili e motociclette: quello previsto verrà assorbito dall'arrotondamento delle tariffe; discorso diverso per i mezzi pesanti, a quattro e cinque assi, che andranno a pagare 10 centesimi in più. Lo ha chiarito il sindaco di Nocera Inferiore (Salerno), Paolo De Maio, a seguito di un incontro con la Spn SPA, concessionaria del tratto autostradale. Gli aumenti erano stati annunciati nei giorni scorsi a livello nazionale.

Nessun aumento per auto e moto sulla A3

"Noi sindaci dell'Agro ci siamo immediatamente attivati avviando un'interlocuzione con la società concessionaria – scrive sui social De Maio – quest'ultima ha chiarito che gli incrementi di 0,10 euro interesseranno esclusivamente alcune classi di veicoli, nello specifico i mezzi pesanti a quattro e cinque assi. Le percorrenze per le autovetture restano invariate rispetto al 2025, così come le tariffe chilometriche per il Telepass, che non hanno subito alcuna modifica".

Le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2026 sono, quindi, le seguenti: 2.30 euro per autovetture e motocicli, 2.40 euro per automezzi a due assi, 4.20 euro per quelli a tre assi, 5.30 euro per quelli a 4 assi e 6.10 euro per gli automezzi a cinque assi.

"Accanto alla tutela degli automobilisti – prosegue De Maio – riteniamo fondamentale salvaguardare anche il comparto degli autotrasportatori, già fortemente gravato da costi crescenti e centrale per l’economia e la salvaguardia del territorio.Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei fatti e a intervenire nelle sedi opportune per tutelare gli interessi delle nostre comunità".

I rincari sulle autostrade nel 2026

Per l'A3 Napoli-Pompei-Salerno il rincaro è quantificato nell'1.925%; aumenti ci sono anche sulla A1 (Autostrada del Sole) Napoli-Milano, sulla A16 (Autostrade dei Due Mari) Napoli-Canosa e sulla A30 Caserta-Salerno. L'incremento delle tariffe interessa anche la Tangenziale di Napoli (autostrada A56): il pedaggio è stato incrementato di 5 centesimi, arrivando a 1.05 euro.