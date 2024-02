Autonomia differenziata, De Luca anche contro Foti: “Sarà querelato, false le sue parole su Campania” Dopo le esternazioni contro la premier Meloni alla manifestazione anti-autonomia differenziata di oggi a Roma, De Luca ne ha anche per Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e le sue dichiarazioni sulla Campania rese al Tg4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La furia di Vincenzo De Luca non sembra placarsi, oggi: dopo le parole dure rivolte alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i momenti di attrito che si sono registrati a Roma durante la manifestazione dei sindaci della Campania contro l'autonomia differenziata, il presidente della Giunta regionale campana non risparmia nemmeno Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. In un post pubblicato su X (già Twitter), De Luca ha infatti annunciato che Foti sarà querelato per quanto detto in una intervista rilasciata oggi al Tg4.

"Il deputato Foti sarà querelato per le dichiarazioni rese al tg di Retequattro. La Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc. È l’ennesima notizia falsa e completamente inventata. Ne risponderà" si legge nel tweet pubblicato dal governatore della Regione Campania.

Il deputato Foti: "Gli insulti di De Luca a Meloni sono spazzatura"

Come detto, a scatenare nuovamente l'ira di De Luca è stata un'intervista del deputato Tommaso Foti al telegiornale di Rete 4. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, durante l'intervista, ha bollato come "spazzatura" gli insulti di Vincenzo De Luca a Giorgia Meloni, chiedendo poi le dimissioni del presidente della Regione Campania.

"De Luca, invece di fare queste pagliacciate, dovrebbe rispondere del perché ha speso il 24% delle risorse a sua disposizione" ha dichiarato ancora Foti.