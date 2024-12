video suggerito

Automobile prende fuoco a Chiaia: residenti in strada, traffico bloccato fino al pomeriggio Un’automobile ha preso fuoco nella tarda mattinata di oggi in via Ruiz, quartiere Chiaia, a Napoli; nel pomeriggio il veicolo non è stato ancora rimosso, con pesanti ripercussioni sul traffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'automobile bruciata in via Ruiz (Foto da Fb – Francesco Emilio Borrelli)

L'automobile avrebbe preso fuoco all'improvviso, i due anziani a bordo si sarebbero accorti del fumo che stava invadendo l'abitacolo, avrebbero subito arrestato la marcia e sarebbero così riusciti a mettersi in salvo prima che il veicolo venisse completamente distrutto dalle fiamme. Ricostruzione, ancora in via di definizione, dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 13 dicembre, nel quartiere napoletano di Chiaia. A distanza di diverse ore, poco prima delle 17, il veicolo è ancora bloccato al centro della carreggiata, con pesanti ripercussioni sul traffico veicolare dell'intera zona.

Sul posto, in via Arangio Ruiz, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine; il primo intervento è stato dei carabinieri della stazione di Chiaia, le indagini sono affidate alla Polizia Locale. L'incendio ha generato un denso fumo nero che ha completamente invaso la zona e ha fatto scendere in strada numerosi residenti, la colonna che si è alzata dal veicolo in fiamme è rimasta visibile anche a parecchia distanza per diverso tempo. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune automobili parcheggiate lungo il marciapiede: sei di queste sono rimaste danneggiate.

Dai primi rilievi, e dal racconto dei testimoni, l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente, verosimilmente legato ad un guasto all'automobile, di un modello piuttosto datato. Al momento il veicolo è ancora in strada e sul posto c'è una pattuglia della Polizia Locale, come mostra in alcune fotografie pubblicate sui suoi profili social il deputato Francesco Emilio Borrelli, arrivato sul posto.