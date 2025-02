Autocisterna si incastra sotto il ponte e perde Gpl, strada e treni bloccati per 5 ore

video suggerito

Un'autocisterna carica di Gpl è rimasta incagliata sotto un ponte ferroviario a Cellole (Caserta); l'incidente ha portato al blocco per 5 ore del traffico ferroviario.

A cura di Nico Falco

Ci sono volute quasi cinque ore, e il lavoro di due squadre dei Vigili del Fuoco, per rimuovere l'autocisterna che, nel primo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, è rimasta incastrata sotto un ponte ferroviario in località Borgo Centore, nel comune di Cellole, in provincia di Caserta; situazione delicata, perché la cisterna ha riportato dei danni con conseguente perdita di Gpl. Durante le operazioni è stato necessario fermare anche il traffico ferroviario.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Il conducente aveva imboccato il passaggio sotto il ponte evidentemente convinto che ci fosse spazio a sufficienza perché il suo veicolo passasse ma è rimasto bloccato. Impossibile proseguire e nemmeno andare indietro. Nell'impatto, inoltre, la cisterna aveva urtato con le pareti del sottopassaggio ed era rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Teano e Mondragone. L‘autocisterna è stata svuotata e messa in sicurezza, successivamente il veicolo è stato disincagliato. Le operazioni sono state ultimate soltanto intorno alle 18.45, quando la strada è stata liberata ed è stato possibile consentire il ripristino del traffico ferroviario.