Autocisterna con 13mila litri di gasolio vola fuori strada e si ribalta dopo incidente stradale L’incidente sulla Nola-Villa Literno presso l’uscita di Carinaro nel Casertano. Sul posto vigili del fuoco e specialisti. Autista intrappolato salvato dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Autocisterna con 13mila litri di gasolio viene coinvolta in un incidente stradale, vola fuori strada e si ribalta. L'episodio è accaduto questa mattina, attorno a mezzogiorno, sulla Nola-Villa Literno, presso l’uscita di Carinaro, nel Casertano. Il pesante autotreno stava percorrendo la strada, quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ne ha perso il controllo. L'autocisterna è volata quindi fuori carreggiata, finendo per rovesciarsi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Marcianise e gli addetti specialisti di una ditta esterna. I pompieri hanno immediatamente liberato l'autista, che era rimasto intrappolato nell'abitacolo. Le operazioni di recupero sono molto delicate e sono ancora in corso.

L'autista era rimasto intrappolato

L'autista della autocisterna era rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco, quindi, immediatamente giunti sul posto, hanno per prima cosa soccorso l'uomo, per poi avviare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'autocisterna ad un certo punto avrebbe sbandato per cause da accertare. Il veicolo avrebbe quindi finito la sua corsa, ribaltandosi nel terreno adiacente l’arteria stradale, rimanendo incastrato nell’abitacolo del veicolo.

I Vigili del Fuoco, dopo aver liberato la persona ferita la hanno consegnata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto con un’ambulanza. Successivamente è giunta sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo travaso dei circa 13.000 litri di gasolio contenuti nella cisterna ad opera di una ditta specializzata. Le operazioni di recupero sono ancora in atto.