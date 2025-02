video suggerito

Autobus prende fuoco mentre è in marcia, i passeggeri scendono appena in tempo: mezzo distrutto L'incidente nella mattinata odierna a Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino: l'autista del bus, accortosi delle fiamme che provenivano dal vano motore, ha fermato il mezzo; l'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

Un improvviso incendio ha colpito un autobus di linea mentre era in marcia: l'incidente si è verificato nella mattinata odierna, venerdì 14 febbraio, sulla Strada Statale 7 bis a Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino, in direzione di Monteforte Irpino. Il conducente del mezzo, fortunatamente, si è accorto in maniera tempestiva delle fiamme che provenivano dal vano motore e, dopo aver fermato il mezzo e dopo essersi assicurato che tutti i passeggeri scendessero, ha allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenute due squadre del Comando Provinciale di Avellino dei vigili del fuoco e una squadra del distaccamento di Nola, che si sono adoperate per mettere in sicurezza l'area e domare il rogo, che nel frattempo aveva avviluppato la quasi totalità dell'autobus. Sul posto, inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Baiano e il personale di Anas, che si sono invece adoperati per garantire la sicurezza della strada e per ripristinare le normali condizioni della circolazione automobilistica, in un primo momento rallentata dall'incidente. L'autobus è andato distrutto nell'incendio, ma per fortuna non si registrano feriti né intossicati.