Autobus della Ctp prende fuoco: l’incendio nel deposito di Arzano Un autobus non marciante ha preso fuoco ieri sera, nel deposito Ctp di Arzano: le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

A cura di Valerio Papadia

Paura nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio, nel deposito dell'azienda Ctp ad Arzano, nella provincia di Napoli, dove un autobus è stato improvvisamente coinvolto da un incendio: si tratta, per fortuna, di un veicolo non marciante, quindi per fortuna nessuno, nemmeno l'autista, si trovava a bordo quando le fiamme sono divampate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, insieme alle forze dell'ordine: a loro spetta il compito di stabilire dinamica e cause dell'incendio, che risultano al momento ancora sconosciute.

La Ctp nel caos: da mesi i lavoratori non ricevono lo stipendio

Si tratta di un periodo davvero difficile per la Ctp e soprattutto per i suoi lavoratori, che da mesi non ricevono lo stipendio. Alla fine dello scorso mese di gennaio, la Città Metropolitana di Napoli ha avviato le pratiche per la rescissione del contratto con l'azienda del trasporto pubblico per inadempimento. I dipendenti, come detto da mesi senza stipendio, hanno messo in campo una serie di proteste per farsi ascoltare e per porre l'attenzione sulla loro condizione, l'ultima proprio ieri, venerdì 11 febbraio. Alcuni lavoratori, che finalmente ieri speravano di ricevere i propri soldi, si sono arrampicati sull'impalcatura di un palazzo in piazza Matteotti a Napoli, proprio vicino all'edificio dell'ex Provincia, minacciando di lanciarsi di sotto. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno posizionato un cuscino pneumatico per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori nel caso avessero deciso di lanciarsi, ma fortunatamente la protesta è rientrata senza che vi fossero conseguenze.