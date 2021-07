Auto vola sul marciapiedi e si schianta contro i negozi a Casoria Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato le fasi del terribile schianto dell’altra notte a Casoria: un’automobile è finita fuori strada ed è letteralmente volata sul marciapiedi, schiantandosi contro i negozi. Nessun ferito, neppure a bordo dell’auto: illesi miracolosamente autista e passeggero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile ribaltasi dopo l’incidente di Casoria, su via Guglielmo Marconi.

Uno spaventoso incidente nella notte a Casoria, con un'automobile che è letteralmente "volata" sul marciapiede, finendo poi per ribaltarsi travolgendo anche la segnaletica. Per fortuna la tarda ora della notte ha fatto sì che non vi fosse nessuno presente in strada: illesi, miracolosamente, anche il conducente della vettura ed il passeggero, che se la caveranno con ferite di poco conto. Le immagini, immortalate da una telecamera di videosorveglianza in strada, arrivano pochi giorni dopo l'impatto e sono state diffuse da alcuni gruppi Facebook di cittadini di Casoria, e mostrano il tremendo impatto della vettura.

L'incidente è avvenuto alle 4.30 di notte, su via Guglielmo Marconi: dalle immagini, si vede l'automobile arrivare dalla destra e, improvvisamente, finire sul marciapiede e poi volare verso i negozi, ribaltandosi sulla fiancata, travolgendo anche la segnaletica e i pali di ferro lungo il marciapiede. Fortunatamente nessuno era presente in quel momento sul marciapiedi, e dunque non vi sono stati passanti travolti. Il conducente e il passeggero, sebbene leggermente feriti, se la sono cavata con ferite lievi: sul posto dopo l'incidente sono giunti sia Carabinieri della locale stazione di Casoria, sia il personale medico sanitario del 118, che hanno soccorso le due persone a bordo, di cui una bisognosa di lievi cure per le ferite riportate nell'incidente. L'automobile è stata poi rimossa alle prime luci dell'alba, al termine dei rilievi del caso da parte delle autorità: non sono state ancora rese note le cause dell'incidente, ma dalle immagini non è escluso che possa essersi trattato di una guida troppo veloce per le strade cittadine.