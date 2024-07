video suggerito

Auto si schianta contro un tram in piazza Garibaldi: l’autista della vettura fugge dopo l’incidente L’incidente si è verificato alle prime di questa mattina, sabato 27 luglio, in piazza Garibaldi a Napoli: non si registrano feriti. Il conducente dell’auto si è dileguato dopo l’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocambolesco incidente alle prime luci di questa mattina, sabato 27 luglio, in piazza Garibaldi, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli: un'automobile si è scontrata frontalmente con un tram; dopo l'impatto, il mezzo del trasporto pubblico è uscito dai binari, mentre il conducente dell'auto si è dileguato. Fortunatamente, da quanto si apprende, né il conducente del tram né i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo sono rimasti feriti.

A dare notizia dell'incidente è stato Marco Sansone del Coordinamento Usb Lavoro, che sui social ha pubblicato la foto del tram danneggiato e ha scritto: "Alle prime luci dell'alba di stamattina, in Piazza Garibaldi a Napoli, un tram dell'ANM, linea 412, è stato coinvolto in un incidente con un'autovettura che, subito dopo l'impatto, si è dileguata. L'impatto è stato talmente violento che il tram è fuoriuscito dalla sede dei binari. Fortunatamente non risultano feriti né il conducente del mezzo aziendale, né i viaggiatori. Attendiamo aggiornamenti".

Anche Augusto Cracco, ex manager Ctp e grande esperto di trasporto pubblico a Napoli, ha commentato l'incidente: "Alle prime luci dell'alba un'automobile ha speronato il tram 1121 a piazza Garibaldi causandone lo svio, per poi darsi alla fuga. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'operatore di esercizio né per i passeggeri. Il tram all'apparenza dovrebbe essere recuperabile. Mi auguro che si riesca ad individuare il responsabile con l'ausilio di telecamere o testimonianze".