Auto si schianta contro un tir in sosta: uomo ferito in provincia di Avellino L'incidente si è verificato questa mattina a Grottaminarda: il conducente dell'automobile è stato portato in ospedale per le cure del caso.

A cura di Valerio Papadia

Violento incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 8 febbraio, a Grottaminarda, nella provincia di Avellino: un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un tir in sosta. L'incidente si è verificato in contrada Tre Torri: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente della vettura e lo hanno trasportato nel più vicino ospedale per le cure del caso; non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'automobile coinvolta; inoltre, si è reso necessario anche l'intervento dei carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.