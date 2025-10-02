Auto si schianta contro un furgone e si ribalta: incidente stradale a Mugnano di Napoli

Scontro tra un'auto e un furgone nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, a Mugnano di Napoli, nell'hinterland a nord del capoluogo partenopeo. L'impatto è stato molto violento e la vettura si è ribaltata completamente sul tettuccio, finendo la sua corsa rovesciata sulla carreggiata. L'incidente stradale è avvenuto in via Antonio De Curtis. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, dopo essersi scontrata con il furgone all’altezza di un incrocio, ha perso il controllo e si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. La scena ha attirato l’attenzione di numerose persone che si trovavano in strada ed hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 dell'Asl di Napoli, insieme con le forze dell’ordine. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, solo danni ai veicoli. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati. La dinamica dell’incidente in via De Curtis è ancora in fase di ricostruzione. Le forze dell'ordine hanno eseguito i primi rilievi e raccolto le testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non è la prima volta che avvengono incidenti su questa strada: via Antonio De Curtis è infatti considerata una delle strade a rischio del comune, spesso teatro di incidenti simili.

L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale a Mugnano di Napoli. Residenti e comitati locali chiedono da tempo interventi strutturali per ridurre la velocità dei veicoli, migliorare la segnaletica e installare sistemi di controllo. L’obiettivo è quello di prevenire nuovi sinistri e rendere più sicura la viabilità in una zona densamente abitata.