Auto si schianta contro l’insegna di un bar, poi si ribalta: sfiorata una ciclista sul marciapiedi Il rocambolesco incidente si è verificato a Mariglianella, nella provincia di Napoli, ed è stato ripreso in un video, diffuso poi sui social network.

A cura di Valerio Papadia

Grave e rocambolesco incidente stradale nella provincia di Napoli, a Mariglianella: un'automobile ha impattato a velocità sostenuta contro un'altra vettura, abbattendo l'insegna di un bar e poi ribaltandosi. L'incidente si è verificato in via Guglielmo Marconi ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza poste in strada: il video, oltre a mostrare il violento impatto della vettura contro l'altra auto e contro l'insegna del bar e il successivo ribaltamento, sconvolge anche per la percezione del pericolo corso da chi, in quel momento, si trovava sul marciapiede, come una donna che trascina la sua bicicletta e che fa appena in tempo a mettersi al sicuro quando l'auto sopraggiunge e fa crollare al suolo l'insegna del locale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente dell'automobile che ha provocato l'incidente, il quale non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Il video è stato diffuso sui social ed è stato ripreso anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha così commentato l'accaduto: Chiediamo che al più presto si chiariscano le dinamiche dell’incidente. Questa volta è avvenuto un vero e proprio miracolo ma altre volte non è stato così e non sempre lo sarà. Servono più dispositivi di sicurezza e modifiche al codice della strada per fermare le stragi e i balordi dell’alta velocità".