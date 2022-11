Auto si schianta contro il guardrail, poi prende fuoco: due feriti in autostrada L’incidente questa notte sull’A16, nel territorio di Lacedonia, nella provincia di Avellino: sul posto i vigili del fuoco e il 118, che ha trasportato i due feriti in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella notte appena trascorsa sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa: un'auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail e poi ha preso fuoco, venendo avvolta dalle fiamme. L'incidente si è verificato al chilometro 11, nel territorio di Lacedonia, nella provincia di Avellino.

I pompieri hanno domato l'incendio

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che si sono adoperato per estinguere le fiamme che hanno avvolto il veicolo e per metterlo in sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso le due persone che si trovavano a bordo dell'auto, entrambe rimaste ferite: i due sono stati trasportati all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso.

Incidente sull'A1, morto un camionista di 44 anni

Sull'Autostrada del Sole A1, lo scorso mercoledì, un altro incidente stradale si è rivelato purtroppo mortale per un camionista di Sarno, nel Salernitano, Alfonso Varlese, 44 anni. L'incidente si è verificato nel territorio di Teano, nella provincia di Caserta: Varlese era alla guida del suo camion quando ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva; per il 44enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.