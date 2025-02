video suggerito

Auto si schianta contro chiosco sul Lungomare di Napoli: autista rifiuta alcoltest, denunciato Incidente stradale in via Caracciolo. Al volante un 31enne di Quarto: denunciato dalla Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto senza controllo si schianta contro un chiosco sul Lungomare di Napoli. L'autista, un uomo di 31 anni di Quarto, in provincia di Napoli, per fortuna non resta ferito gravemente. Ma, alla richiesta degli agenti della Polizia Locale di sottoporsi al test per l'alcol, si rifiuta e viene denunciato. Sequestrata la vettura.

Incidente stradale a via Caracciolo: auto si schianta su chiosco

L'incidente stradale è avvenuto questa notte, domenica 16 febbraio 2025, attorno alle ore 5,00 del mattino, in via Caracciolo, sul lato di Mergellina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ai quali era arrivata la segnalazione di un veicolo che, per l’alta velocità, in via Caracciolo, aveva perso il controllo e si era fracassato contro uno dei chioschi.

Il chiosco era chiuso, perché rientra tra i gazebo del Lungomare chiusi lo scorso anno dalla Polizia Locale perché senza autorizzazione. A causa di questa coincidenza, quindi, non c'era la tradizionale folla di persone sul lungomare che era invece abituale negli scorsi anni. Nell'incidente, quindi, si sono avuti solo danni alle cose. Ma nessuno è rimasto ferito.

Denunciato il 31enne alla guida: ha rifiutato l'alcoltest

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Locale, il conducente, un uomo di 31 anni residente a Quarto avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, per motivi in corso di accertamento. I caschi bianchi hanno provveduto a ritirare la patente al 31enne. L'uomo, come detto, ha rifiutato di sottoporsi agli esami alcolemici. Della vicenda è stato informato il magistrato di turno. Il conducente è stato, quindi, denunciato, mentre il veicolo incidentato è stato sequestrato.