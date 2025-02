Auto si ribalta sul raccordo Avellino-Salerno: conducente portato in ospedale in codice rosso

video suggerito

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile si è ribaltata. L'incidente si è verificato intorno alle ore 18 odierne, nel territorio irpino, in direzione di Salerno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per prestare soccorso al conducente della vettura e liberarlo dall'abitacolo; l'uomo è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino, ma le sue condizioni di salute non sono note.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Anas, che si sono adoperati per garantire il regolare scorrimento del traffico automobilistico e per recuperare il veicolo coinvolto nel sinistro. I poliziotti hanno anche effettuato i rilievi del caso utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente che, come detto, al momento risulta ancora poco chiara.