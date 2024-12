video suggerito

Auto si ribalta a Montemiletto, 59enne muore in incidente nell'Avellinese Un 59enne è deceduto a Montemiletto (Avellino): la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata, non si esclude sia stato vittima di un malore alla guida.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Montemiletto, in provincia di Avellino: l'automobile su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata per motivi che restano da accertare mentre stava percorrendo la provinciale; inutili i soccorsi, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Si tratta della trentesima vittima del 2024 nella provincia irpina.

Le cause dell'incidente sono per il momento al vaglio. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.50 di oggi, 30 dicembre. Sul posto, in Contrada Bosco, sono intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi al fine di ricostruire i dettagli della tragedia. Stando a quanto emerso fino ad ora, l'uomo si trovava da solo nell'automobile e nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Non si esclude che l'uomo possa aver perso il controllo in seguito a un malore e che non sia riuscito a fermare in tempo l'automobile. La salma è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami autoptici, fondamentali per capire se l'uomo sia morto sul colpo in seguito all'impatto o se sia deceduto pochi istanti prima, per un malore.