Auto senza controllo si ribalta vicino alle Terme di Castellammare, traffico nella zona dei cantieri navali

Auto senza controllo si schianta e si ribalta vicino alle Terme vecchie di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Salvata la donna al volante, che è stata subito soccorsa. Non sarebbe rimasta ferita. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì 13 marzo, attorno alle 10,30, in via Acton, la strada che collega la strada statale 145 Sorrentina con i cantieri navali. A seguito del sinistro si sono registrate lunghe code di auto. La vettura, infatti, si è ribaltata proprio al centro della carreggiata. I soccorsi hanno garantito il passaggio delle vetture sulla parte rimasta libera.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente avrebbe coinvolto una Fiat Panda. L'auto, improvvisamente, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo, finendo con il rovesciarsi su un fianco, forse per aver urtato il bordo del marciapiedi o qualche altro ostacolo lungo il percorso. Sarebbe rimasta così ferma in bilico sul fianco sulla parte sinistra della carreggiata.

La strada è diventata rapidamente un imbuto. La presenza di numerose automobili parcheggiate sul lato destro della carreggiata ha reso difficile qualsiasi manovra alternativa, impedendo il transito in entrambi i sensi di marcia. Nel giro di pochi minuti si è formata una lunga coda di veicoli. Tra i mezzi rimasti intrappolati nel traffico anche tir e camion diretti verso l’area stabiese. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Castellammare, che hanno interdetto l'area per consentire la messa in sicurezza e la rimozione dei detriti. La vettura è stata poi rimessa in strada e portata via. La circolazione è tornata regolare.