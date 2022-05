Auto rubate e smontate, 84 colpi in un anno in tutta la Campania: sgominata banda di 18 persone Una banda di 18 persone dedita ai furti d’auto in tutta la Campania è stata sgominata dai carabinieri di Caserta: i pezzi venivano poi rivenduti sul mercato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una banda dedita ai furti d'auto in tutta la Campania è stata sgominata questa mattina dai Carabinieri: 18 le persone raggiunte, 11 delle quali portate in carcere. Rubavano le automobili e poi le smontavano, creando così un mercato nero di pezzi di ricambio particolarmente appetibile. Almeno 84 i colpi messi a segno in appena 12 mesi (tra febbraio 2018 e gennaio 2019), in tutta la regione. Le accuse nei loro confronti solo di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture.

Sono 18 gli arresti, 84 i colpi accertati

I 18 raggiunti quest'oggi dai carabinieri di Caserta sono stati individuati dopo lunghe e complesse indagini. Per undici di loro è scattato il trasferimento in carcere, altre tre persone sono invece state portate agli arresti domiciliari, mentre le altre quattro sono state sottoposte all'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Gli (almeno) 84 colpi di cui la banda sarebbe l'artefice sono avvenuti tra gennaio 2018 e febbraio 2019, tra le città di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Casalnuovo, Afragola, Mugnano, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana ed Arpaise. Indagini effettuate anche con l'ausilio di pedinamenti ed intercettazioni, e che sono durate diversi mesi.

Sette sono stati beccati in flagranza di reato

Secondo quanto ricostruito, durante i furti venivano utilizzate centraline modificate, mentre le automobili non venivano rivendute ma smontate, con i pezzi ricavati immessi nel mercato (non sempre nero), con acquirenti finali che spesso non sapevano della provenienza illecita dei pezzi stesso. Sette degli arrestati sono stati colti in flagranza di reato mentre smontavano dalle vetture centinaia di parti meccaniche e di carrozzeria che di lì a poco sarebbero state rivendute a loro volta.