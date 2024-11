video suggerito

Auto minicar si schianta e si ribalta, incidente stradale in via Manzoni a Posillipo Incidente stradale a via Manzoni a Posillipo. Mini-car si ribalta, pezzi di auto sulla carreggiata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Fb Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Incidente stradale a Posillipo, dove un'auto del tipo minicar si è schiantata e si è ribaltata per motivi ancora da chiarire. L'impatto è stato molto violento. L'automobile è stata pesantemente danneggiata. Pezzi di carrozzeria sono finiti sulla carreggiata. Sul posto i soccorsi, avvisati da alcuni passanti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso accertamenti. La foto dell'incidente stradale con la minicar ribaltata è stata pubblicata sul gruppo Facebook Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro". Non sarebbero stati segnalati feriti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Incidente a Posillipo, sul posto la Polizia Locale

Sul posto sta intervenendo la Polizia Locale, guidata dal Comandante Generale Ciro Esposito, tramite il Cot di Chiaia, l'unità mobile impegnata proprio nel verificare gli eventuali incidenti stradali e contrastare le illegalità presenti sul territorio. Gli agenti dei caschi bianchi provvederanno ad eseguire i rilievi del caso, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere ascoltati eventuali testimoni e acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere un quadro definito dell'incidente stradale. A quanto si apprende, al momento, non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente né pubblici né privati. Nell'immagine pubblicata si intravede un bus dell'Anm, ma a quanto si apprende, questi non sarebbe stato coinvolto nel sinistro stradale. Sono in corso, comunque, ulteriori accertamenti sulla vicenda dell'incidente.