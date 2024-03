Trasporto pubblico a Napoli

Auto intrappolata nel passaggio a livello sui binari del treno: caos sulla linea Cassino-Napoli L’incidente tra Cancello e Acerra. Ritardi fino a 40 minuti per le corse dei treni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

L'auto resta intrappolata nel passaggio a livello sui binari del treno. La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli va in tilt. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 17,05 di oggi, giovedì 7 marzo 2024, tra Cancello e Acerra, ed ha causato notevoli disagi agli utenti, con ritardi anche di 40 minuti dei treni. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i tecnici di Rfi. L'auto, in pratica, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe toccato la barra del passaggio a livello, facendo così scattare le misure di sicurezza che bloccano temporaneamente la circolazione. Si parla in questi casi, tecnicamente, di "tallonamento del passaggio a livello".

Il passaggio a livello in questione è rimasto danneggiato a causa dell'urto con il veicolo. Rfi si è scusata per l'inconveniente, indipendente dalla sua volontà, con gli utenti, spiegando poi la situazione:

"Dalle ore 17.05 – informa Rfi – sulla linea Cassino – Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Cancello e Acerra per il danneggiamento di un passaggio a livello provocato da un veicolo. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".