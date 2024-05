Auto in fiamme sull’autostrada A16 Napoli-Bari, illeso il conducente

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'automobile è andata in fiamme sull'autostrada A16 Napoli-Bari: i vigili del fuoco di Avellino sono però riusciti a raggiungerla e spegnere le fiamme. Illeso il guidatore, un uomo che dalla Puglia stava viaggiando verso Napoli: se l'è cavata solo con un più che comprensibile spavento. Distrutta invece l'automobile, che ha riportato danni tali da diventare inservibile.

Tutto è accaduto attorno alle 16 di oggi, giovedì 23 maggio, quando al chilometro 36 dell'autostrada A16 Napoli-Canosa in direzione del capoluogo partenopeo e nel tratto in cui l'arteria attraversa il territorio di Monteforte Irpino, tra gli svincoli di Avellino Ovest e di Baiano, un'automobile in transito ha improvvisamente preso fuoco nella parte anteriore. Le fiamme hanno in breve tempo avvolto tutto il veicolo, che è rimasto letteralmente distrutto soprattutto nella parte del motore.

L'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo uscendo subito dall'abitacolo: a parte un normale spavento, è rimasto però illeso. I vigili del fuoco del comando di Avellino sono riusciti intanto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'automobile e il tratto di strada interessato. L'uomo, proveniente da Bari e diretto in provincia di Napoli, non ha avuto bisogno di cure, ringraziando i pompieri per il tempestivo intervento che, purtroppo, non è bastato a salvare la propria automobile dalle fiamme, sprigionate con ogni probabilità dal motore.