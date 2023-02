Auto in fiamme sul corso Europa, traffico in tilt tra Chiaia e il Vomero Auto in fiamme sul corso Europa a Napoli, paura tra i residenti e traffico in tilt. Ignote le cause dell’incendio, sul posto pompieri e forze dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura a Chiaia, nella tarda mattina di oggi venerdì 24 febbraio: un'automobile è andata in fiamme per cause ancora da accertare all'angolo tra il corso Europa e via Timavo. Il traffico, già normalmente congestionato, è andato rapidamente in tilt, anche perché nel frattempo è arrivato l'orario di uscita dalle scuole. Non ci sarebbero feriti, sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per domare le fiamme. Tanta paura tra i residenti del luogo: una grossa nube di fumo nero si è improvvisamente alzata a seguito dell'incendio, spingendo in molti a chiudere porte e finestre per paura che la colonna invadesse anche le abitazioni. Tanti anche i passanti che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo.

Il traffico è andato rapidamente in tilt: l'automobile in fiamme, che si trova proprio all'angolo tra l'affollato corso Europa e la traversa a senso unico di via Timavo, ha causato sia lunghe code dovute agli automobilisti che si sono inizialmente fermati alla vista della vettura in fiamme, sia al fermarsi delle persone che hanno osservato la scena, subito immortalata con i cellulari. Non ci sono stati feriti o intossicati: ma la presenza di diverse automobili, molte delle quali dovuta alla vicinanza di alcuni istituti scolastici dove era iniziato anche l'orario di uscita dei bambini, ha reso più caotico il tutto. Ignote le cause dell'incendio: probabile che si sia trattato di un improvviso guasto che ha scatenato la scintilla che, in poco tempo, ha avvolto la vettura. Il conducente è immediatamente sceso dal mezzo chiamando i soccorsi, nel panico generale di corso Europa.