Auto in fiamme nel sottopasso a piazzale Tecchio, traffico bloccato a Fuorigrotta Un’automobile ha preso fuoco oggi pomeriggio a Fuorigrotta, Napoli Ovest, bloccando il traffico. Sul posto Vigili del Fuoco e Municipale, non ci sono feriti.

A cura di Nico Falco

Un'automobile ha preso fuoco mentre percorreva il sottopasso di via Claudio, a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. È avvenuto intorno alle 18 di oggi, martedì 16 novembre, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco; l'area è stata messa in sicurezza col supporto dei carabinieri e della Municipale, non risultano feriti. La situazione è tornata sotto controllo poco dopo. Le cause delle fiamme sono in via di accertamento, ma è probabile che si sia trattato di un guasto meccanico nella zona del motore.

Il fuoco si sarebbe infatti sprigionato sotto al cofano, nella parte anteriore del veicolo, durante la marcia; verosimile un malfunzionamento dell'impianto frenante o un'avaria del motore. L'automobilista si sarebbe accorto in tempo delle fiamme e sarebbe riuscito ad accostare sul lato destro della carreggiata e ad abbandonare il veicolo. Il primo intervento è stato effettuato dalla Polizia Muncipale, che ha allertato i Vigili del Fuoco; in attesa dei pompieri, arrivati circa dieci minuti dopo, le fiamme sono state in parte spente con gli estintori di alcune attività commerciali della zona.

Per i soccorsi non è stato necessario chiudere l'intero sottopasso, ma è stata interdetta metà della carreggiata nel tratto che porta verso piazzale Tecchio; i rallentamenti, che hanno avuto ripercussioni su parte del quartiere, sono stati causati dalla deviazione sul lato sinistro delle vetture in transito nel sottopasso, con conseguente incolonnamento, e dalla deviazione imposta verso viale Kennedy per chi invece costeggiava la Mostra d'Oltremare, in modo da tenere le altre vetture lontane dal veicolo in fiamme.