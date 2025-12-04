napoli
Auto impazzita si schianta in curva, sfonda muro e cancello e finisce nel cortile di casa: incidente a Mugnano

Incidente stradale in via Cesare Pavese a Mugnano di Napoli. Auto senza controllo si distrugge contro un muro.
A cura di Pierluigi Frattasi
Auto si schianta contro un muro nella curva, abbatte un cancello di ferro e resta intrappolata all'interno del cortile di una casa in ristrutturazione. L'impatto è fortissimo e la vettura resta pesantemente danneggiata, con il cofano dell'auto rientrato e altri danni ingenti. Per fortuna, sembra che il conducente non si sia ferito gravemente. Il violento incidente stradale è avvenuto a Mugnano di Napoli, ieri sera, mercoledì 3 dicembre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 dell'Asl di Napoli. La foto dell'incidente è poi diventava virale sui social, dove è stata pubblicata su diversi gruppi locali. L'incidente è avvenuto in via Cesare Pavese.

Paura tra i residenti: "Servono dissuasori"

L'episodio ha molto scosso la cittadinanza, preoccupata dai ripetuti incidenti stradali. Il tratto di strada interessato è stato ribattezzato "la curva della morte". "Ennesimo incidente sulla pista di Mugna-Monza – si legge in uno dei post degli abitanti – la curva della morte per fortuna non ha fatto vittime. Auto abbatte cancello, muro di cinta e palizzata e si parcheggia nel giardino di una casa in ristrutturazione. L’incidente avvenuto a tarda sera quando era già passata l’ora della passeggiata serale dei padroni con i loro cani. Resti sempre in attesa di telecamere e vigilanza su un territorio di nessuno. Da Mugnano è tutto". I cittadini chiedono di migliorare la sicurezza stradale e di poter installare dei dissuasori che possano aiutare a mantenere il controllo della strada, evitando incidenti.

