Auto finisce in un canale e si capovolge: morta una donna inglese di 44 anni nel Casertano L'incidente si è verificato nella mattinata odierna a Villa Literno, nella provincia di Caserta: sono stati i carabinieri a notare l'auto in un canale di scolo per le acque.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 9 dicembre, a Villa Literno, nella provincia di Caserta, dove si è verificato un incidente mortale: la vittima è una donna di 44 anni, di nazionalità inglese, le cui generalità non sono ancora note. Sono stati i carabinieri, impegnati in un giro di perlustrazione del territorio, intorno alle 9 a notare, mentre transitavano in via Giardino, il pianale di un'automobile capovolta nel canale di scolo per le acque al margine della strada; la vettura era seminascosta dalla vegetazione.

I militari dell'Arma hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco: sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Mondragone. I vigili del fuoco si sono subito adoperati e, dopo aver montato due pezzi di scala italiana, hanno raggiunto l'automobile nel canale per far partire le operazioni di recupero con l'autogru. Purtroppo, però, dopo aver portato l'auto in una zona di sicurezza e aver aperto le portiere, i vigili del fuoco hanno individuato nell'abitacolo il cadavere della 44enne. Sul posto è pertanto intervenuta anche la polizia mortuaria per tutti gli adempimenti del caso.