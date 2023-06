Auto finisce contro un palo a Capodimonte: un morto, illesi gli altri due a bordo Incidente stradale questa mattina a Capodimonte: un’auto con a bordo tre persone è finita contro un palo. Morto un 41enne, illesi gli altri due a bordo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente a Capodimonte. Foto Carlo Restaino / Facebook

Incidente mortale questa mattina lungo via Capodimonte, a Napoli: un'automobile è finita contro un palo per poi "rimbalzare" nella carreggiata a causa della forza dell'impatto. Il bilancio è di un morto: era uno dei passeggeri sul sedile posteriore. Illesi il guidatore e l'altro passeggero, a lato guida, salvati dagli airbag di sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118 e personale della Polizia Municipale di Napoli per i rilievi del caso. Traffico rapidamente in tilt su via Capodimonte durante la rimozione del mezzo e per la messa in sicurezza dell'arteria stradale, che ha richiesto diverso tempo.

Stando alle primissime ricostruzioni, la Volkswagen Golf con a bordo tre persone era in direzione dell'ingresso della Tangenziale di Napoli su via Capodimonte, quando all'altezza della Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio ha perso improvvisamente il controllo, finendo contro un palo ai margini della carreggiata e poi terminando la corsa contro lo spartitraffico centrale che delimita i due sensi di marcia. Il 20enne alla guida, così come il passeggero seduto lato guida sono stati salvati dall'airbag: nulla da fare invece per il 42enne seduto sul sedile posteriore dell'autovettura. All'arrivo del personale medico sanitario del 118, l'uomo era già morto. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Municipale per i rilievi del caso. Il guidatore è stato anche sottoposto ai test per alcol e droga, i cui esiti non sono stati ancora resi noti: in ogni caso, al momento è stato denunciato per omicidio stradale da parte degli agenti di polizia che stanno coordinando le indagini.