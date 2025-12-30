Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 30 dicembre, nella provincia di Salerno: il sinistro ha fatto registrare un morto, un uomo di 77 anni originario di Nocera Inferiore. L'incidente mortale si è verificato sulla Strada Statale 18 Cilentana, in un tratto compreso tra Cuccaro Vetere e Futani: stando a una prima ricostruzione, l'auto sulla quale si trovava il 77enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada, precipitando in una scarpata dopo un volo di parecchi metri.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, per il recupero dell'auto finita nel dirupo, nonché i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 77enne: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Infine, sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. Durante le operazioni di soccorso e recupero dell'automobile e del cadavere e i successivi rilievi delle forze dell'ordine, la circolazione automobilistica sul tratto di Cilentana sul quale si è verificato l'incidente è risultata notevolmente rallentata.