Auto e scooter parcheggiate in divieto sullo scivolo disabili a via Duomo, le carrozzine non passano Lo sfogo dei cittadini: “Manca il senso civico. Disabili in carrozzina e mamme con i passeggini non possono attraversare la strada”

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Duomo 10–06–2023

Lo scooter parcheggiato, con tanto di catena, sullo scivolo per i disabili, sopra le strisce pedonali. Dall'altro lato della strada, un'auto in sosta vietata, sempre sopra il passaggio pedonale. La scena in via Duomo, al centro storico di Napoli, pieno di turisti e visitatori, poco distante dalla Cattedrale partenopea. Una situazione che rende impossibile ai disabili in carrozzina e alle mamme con i passeggini di poter attraversare la strada. La foto è stata scattata da un lettore e inviata a Fanpage.it, sabato 10 giugno 2023. "Via Duomo ora – scrive il lettore, che ha voluto denunciare la vicenda – Esempio di grande senso civico".

Lo sfogo: "Manca il senso civico"

Il lettore commenta lo scatto che immortala le strisce pedonali ostruite "in corrispondenza del passaggio per carrozzina disabili e passeggini su strisce pedonali su cui, dal lato opposto, tranquillamente è parcheggiata un'auto… Magari in questa città si vince (meritatamente) lo scudetto del calcio, ma ci sono altre vittorie più importanti da conseguire". Purtroppo, a Napoli, come in tante altre città italiane, il fenomeno della sosta selvaggia è continuo e difficile da estirpare. Nonostante gli interventi quotidiani della Polizia Municipale, impegnata a far rispettare il codice della strada agli automobilisti ed ai centauri indisciplinati, le cattive abitudini proseguono.

Non si tratta di un semplice fenomeno di malcostume, perché purtroppo i disagi per le persone più fragili, come quelle affette da disabilità, sono enormi. Non poter usufruire dello scivolo riservato per poter scendere dal marciapiedi, significa in molti casi non potere proprio attraversare la strada per raggiungere la propria destinazione o doverlo fare, rischiando di cadere e di farsi male. Oppure, di dover richiedere l'aiuto a sconosciuti, per poter superare il gradino del marciapiedi. Lasciare liberi gli scivoli per i disabili è un atto di civiltà.