Auto della scorta di Tajani sale sul piede di una vigilessa a Napoli, incidente in chiusura di campagna elettorale L’agente della Polizia Municipale medicata sul posto, il ministro Tajani ha raggiunto a piedi piazza Matteotti per l’evento di Forza Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un'agente della Polizia Locale di Napoli è rimasta ferita, in modo non grave, mentre era al lavoro in via Bracco: una delle autovetture di scorta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel transitare, le è salita sul piede. L'incidente, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 6 giugno.

La poliziotta si stava occupando coi colleghi dei servizi di viabilità predisposti dal Comando della Polizia Locale per la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia, in piazza Matteotti, evento a cui era diretto Tajani; durante il tragitto una delle automobili di scorta l'ha colpita, calpestandole il piede; per la donna, soccorsa, non è stato necessario l'intervento del 118: a quanto si apprende è stata medicata sul posto e non ha riportato gravi conseguenze. In seguito all'incidente il ministro degli Esteri ha raggiunto piazza Matteotti a piedi.