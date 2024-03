Auto contro scooter a via Leonardo Bianchi, gravissimo 21enne: ricoverato al Cardarelli Incidente stradale in via Leonardo Bianchi a Napoli attorno alle 12,30. Ricoverato in prognosi riservata il 21enne, risultato senza patente e assicurazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Scontro tra auto e scooter oggi pomeriggio a Napoli. Gravissimo un ragazzo di 21 anni che era in sella al ciclomotore. Sbalzato per diversi metri e caduto rovinosamente a terra. Il ferito è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118, stabilizzato e portato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente dell'auto, una Fiata Panda, di 70 anni.

L'incidente vicino alla sede Asl Napoli 1

Il violento incidente stradale è avvenuto in via Leonardo Bianchi, attorno alle ore 12,30 di oggi, giovedì 7 marzo 2024, nei pressi della sede dell'Asl Napoli 1 Centro del Frullone, nell'VIII Municipalità. Nell'impatto sono stati coinvolti uno scooter Beverly 250, condotta dal 21enne, e una Fiat Panda guidata da un 70enne. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto infortunistica stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando.

Il 21enne non aveva la patente

Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne alla guida dello scooter non avrebbe avuto la patente, mentre il mezzo sarebbe stato sprovvisto dell'assicurazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno disposto gli esami tossicologici su entrambe le persone coinvolte. I due veicoli, sia l'auto che lo scooter, sono stati sequestrati per i successivi accertamenti. Al momento proseguono le indagini dei caschi bianchi per chiarire la dinamica del sinistro. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.