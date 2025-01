video suggerito

Auto contro camion sulla statale, feriti due giovani nel Casertano: bloccati tra le lamiere Incidente tra due veicoli nella sera del 3 gennaio sulla SS 6 Casilina, a San Pietro Infine (Caserta); due persone rimaste bloccate nell’abitacolo, liberate dai pompieri e trasportate in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo e una 23enne di Venafro, in provincia di Isernia, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera, 3 gennaio, lungo la strada statale SS 6 Casilina, nel territorio del comune di San Pietro Infine (Caserta): la loro automobile si è scontrata con un autocarro per motivi che restano da accertare. Sul posto, per liberarli dalle lamiere e per la messa in sicurezza della carreggiata, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta e i sanitari del 118.

L'intervento dei pompieri del distaccamento di Teano intorno alle 20.30. I due veicoli, a seguito dell'impatto, erano rimasti fermi in mezzo alla carreggiata. L'automobile, colpita sulla parte anteriore sinistra, era fortemente danneggiata; i vigili del fuoco hanno dovuto divellere le lamiere per liberare le due persone che erano bloccate all'interno dell'abitacolo. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118, subito ripartiti alla volta degli ospedali di Cassino (Frosinone) e Isernia.

Prima di consentire la riapertura del tratto il personale del soccorso stradale, col supporto dei pompieri, ha rimosso l'autocarro e l'automobile, che sono stati messi in sicurezza, e si è occupato delle operazioni di ripristino e sgombero della carreggiata. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.