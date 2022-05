Auto con due coniugi precipita nel dirupo e si ribalta, la moglie bloccata tra le lamiere in Irpinia I coniugi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare la vegetazione per liberare la donna. Incidente sulla SS 7 via Nazionale Delle Puglie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto con a bordo due coniugi perde il controllo sulla SS 7 via Nazionale Delle Puglie, sbanda, esce fuori strada e precipita nel dirupo. Nella caduta la vettura si è ribalta, finendo imprigionata tra le sterpaglie e i rovi. La moglie resta incastrata tra le lamiere. Per poterla estrarre dall'abitacolo, i vigili del fuoco, prontamente intervenuti, sono stati costretti a tagliare la vegetazione che aveva ingabbiato la macchina. Il violento incidente stradale è avvenuto a Pratola Serra, in provincia di Avellino, nella giornata di ieri, domenica 8 maggio, attorno alle ore 17,30. L'incidente ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale, come detto, ha sbandato per motivi ancora da chiarire ed è finita in un dirupo ribaltandosi.

A bordo della vettura c'erano due anziani coniugi originari di Serino, in Irpinia. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo e per poterla estrarre la squadra intervenuta ha dovuto tagliare parte della vegetazione che la avvolgeva. Sul posto è subito arrivata anche l'ambulanza del 118. I due malcapitati sono stati affidati al personale sanitario dell'emergenza territoriale, i quali dopo le prime cure del caso, ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per l'assistenza medica. Per il recupero del veicolo che era stato coinvolto nell'incidente stradale è stato necessario far intervenire l'autogru dalla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino di via Zigarelli.