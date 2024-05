video suggerito

Auto a fuoco in autostrada, genitori e due bambini escono dall'abitacolo appena in tempo L'incendio si è sviluppato oggi, 12 maggio, sull'Autostrada A16, nel territorio di Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella giornata odierna, domenica 12 maggio, per un'intera famiglia composta da madre, padre e due bambini: l'auto sulla quale viaggiavano è improvvisamente andata a fuoco. L'incendio si è verificato mentre la famiglia stava percorrendo l'Autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 38,500, nel territorio di Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino.

Per fortuna, non appena le fiamme hanno fatto la loro comparsa sul veicolo in transito, i componenti della famiglia – proveniente da Napoli e diretta in Alta Irpinia – si sono accorti del pericolo e sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo prima che fosse troppo tardi; infatti, la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per estinguere il rogo; purtroppo, l'automobile è stata quasi completamente distrutta dall'incendio.

Per i componenti della famiglia, come detto, non c'è stata nessuna conseguenza fisica, ma soltanto un comprensibile spavento. Sconosciute, al momento, le cause del rogo che ha coinvolto l'automobile.