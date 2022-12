Autista travolto e ucciso dal suo pullman nel Salernitano Un autista di pullman 44enne del Salernitano è deceduto in un incidente oggi, 23 dicembre: è stato travolto dal suo veicolo, forse per un guasto ai freni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un autista di 44 anni della Sita Sud, originario di Castel San Giorgio, è stato travolto e ucciso dal suo pullman sulla strada provinciale 2 al Valico di Chiunzi, in provincia di Salerno; un collega della vittima, presente al momento dell'incidente, ha immediatamente lanciato l'allarme ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso ed è stato avvisato il magistrato di turno.

La tragedia intorno alle 13:30 di oggi, 23 dicembre. La dinamica non è ancora del tutto chiara ma, stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe parcheggiato in pendenza e sarebbe sceso dal pullman per salutare un collega e scambiarsi con lui gli auguri di Natale. Mentre era fermo sulla carreggiata davanti al mezzo, però, il veicolo avrebbe cominciato a muoversi e, acquistata velocità, lo avrebbe investito, uccidendolo all'istante. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'altro autista è riuscito a salvarsi ma si è accorto soltanto all'ultimo istante di quello che stava accadendo e non ha fatto in tempo a tirare via la vittima dalla traiettoria del pullman; è illeso ma in stato di choc ed è stato visitato sul posto dai sanitari. È possibile che il freno di stazionamento si sia disinserito per un guasto tecnico improvviso o che non fosse stato bene innestato; il pullman è stato sequestrato e verranno effettuati accertamenti specifici per controllare il funzionamento dell'impianto frenante e dei comandi connessi.