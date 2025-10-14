Atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma: fumo nella stiva

Il volo Wizz Air proveniente da Sharm el-Sheikh in Egitto e diretto a Roma ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli, a causa di un sospetto di fumo nella stiva; a bordo dell'aereo, oltre a turisti, c'erano anche giornalisti e operatori che hanno seguito il summit di pace su Gaza a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. L'atterraggio nell'aeroporto di Capodichino è stato disposto per motivi di sicurezza, per consentire di svolgere i necessari controlli; i Vigili del Fuoco hanno effettuato le prime verifiche sull'aereo ed è stato avviato lo sbarco dei passeggeri; successivamente si procederà con nuovi accertamenti.

Il volo proveniva dalla città sul Mar Rosso, dove ieri è stato firmato l'accordo di pace tra Hamas e Israele, presieduto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dopo la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. L'Italia contribuirà alla stabilizzazione della Striscia di Gaza con l'invio di propri militari.