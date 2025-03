“Attenzione alle truffe”, gli avvisi per gli anziani stampati sui cartoni del latte: l’iniziativa a Salerno

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Una iniziativa affinché quanti più anziani sappiano come difendersi dalle truffe ai loro danni che, purtroppo, sono sempre più diffuse. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la Centrale del Latte di Salerno, è semplice ed efficace: stampare sui cartoni del latte un avviso che raccomandi agli anziani di prestare attenzione e non esitare a contattare il 112; l'iniziativa entrerà in vigore a partire da giugno 2025. Sui cartoni saranno disegnati un carabiniere che regge un cartello con la scritta: "Attenti alle truffe" e un'anziana signora; infine la raccomandazione: "Se hai dubbi chiama il 112". L'accordo è stato siglato questa mattina nella sede di Salerno della Centrale del Latte dal colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno e dal dottor Diego De Martino, coordinatore Generale BU SUD della Centrale del Latte d’Italia Spa.

L'iniziativa a Salerno si inserisce in un più ampio programma dell'Arma dei carabinieri volto a contrastare le truffe agli anziani che, come detto, sono purtroppo ancora molto diffuse, da Nord a Sud. Nel progetto rientra, ad esempio, anche lo spot voluto dall'Arma con protagonista il celebre attore Lino Banfi che, proprio qualche giorno fa, è stato proiettato in una sala cinematografica ad Avellino.