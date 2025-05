video suggerito

Attaccano adesivi su un'auto della polizia: due giovani denunciati in centro a Napoli Un uomo di 22 anni e una donna di 24 sono stati denunciati dalla Polizia di Stato perché sorpresi ad attaccare adesivi sull'auto di servizio; la donna, inoltre, ha anche inveito contro gli agenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Hanno apposto alcuni adesivi su un'auto di servizio della Polizia di Stato: per questo, due giovani – un 22enne napoletano e una 24enne triestina – sono stati denunciati per deturpamento di bene pubblico. Nella fattispecie, nella notte tra mercoledì e giovedì, i poliziotti del III Nucleo Ordine Pubblico della Questura di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due giovani mentre erano intenti ad apporre adesivi su un'auto di servizio in sosta in via dei Fiorentini, nel cuore del capoluogo campano.

Contestualmente, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per interrompere i due giovani che, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati; i due sono stati trovati in possesso di altri adesivi, dello stesso tipo di quelli apposti sull'auto di servizio. Negli stessi frangenti, la 24enne ha dato in escandescenze e ha inveito contro i poliziotti; pertanto, la giovane è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria anche per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.