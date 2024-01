Assunzioni Regione Campania: 70 funzionari per il Piano Coesione 2027 La Regione Campania ha varato la delibera per l’assunzione di 70 funzionari nell’ambito del Programma nazionale “Capacità per la Coesione 2021-2027” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Settanta assunzioni come funzionari in Regione Campania. Questa mattina, la Giunta regionale campana ha fatto sapere di aver deliberato l'adesione in maniera positiva alla manifestazione di interesse "per la selezione e successiva assunzione a tempo indeterminato, nella propria dotazione organica, di 70 unità di personale con competenze tecniche e specialistiche da adibire, con la qualifica di funzionario, all'attuazione dei Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.

Si tratta di un progetto nell'ambito del Programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027", patrocinato dal Governo e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus per una cifra totale di 1 miliardo 267 milioni e 433mila 334 euro. Un progetto che vedrà, complessivamente, l'assunzione di 2.200 funzionari a tempo indeterminato presso le amministrazioni regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché di città metropolitane e comuni che ne fanno parte. Dei 2.200 assunti, 1.674 saranno assunti nei comuni, altri 250 nelle regioni, 135 nelle province, e 70 nelle città metropolitane. A questi, si aggiungono altri 71 nel Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. C'era tempo fino alle 12 di domani, martedì 30 gennaio, per rispondere all'avviso da parte degli enti. La Regione Campania ha fatto sapere di aver deliberato già questa mattina in favore della richiesta.