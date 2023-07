Assolto il colonnello Mendella: accusato di corruzione, aveva rifiutato la prescrizione Il colonnello Mendella della Guardia di Finanza assolto dall’accusa di corruzione: un imprenditore aveva dichiarato di avergli versato oltre un milione di euro.

A cura di Nico Falco

Dopo 8 anni di processo è stato assolto "per non avere commesso il fatto" il colonnello della Guardia di Finanza Massimo Mendella, accusato di corruzione da un imprenditore. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Appello di Napoli (presidente Maria Francica) al termine di un iter giudiziario durato otto anni e che si sarebbe potuto concludere già due anni fa: era infatti maturata la prescrizione, ma il militare l'aveva rifiutata con l'obiettivo di vedere riconosciuta la sua innocenza.

Ad accusare il colonello, nel 2014, era stato l'imprenditore Giovanni Pizzicato, di recente arrestato in una nuova indagine della Procura europea. L'uomo aveva raccontato ai magistrati di avere pagato, per evitare controlli fiscali, mazzette variabili dai 15mila ai 30mila euro al mese al militare, oltre a garantirgli benefit come la partecipazione a feste di lusso con vip e calciatori. La corruzione si sarebbe consumata mentre Mendella era in servizio a Napoli e, successivamente, a Roma, dove comandava il Gruppo Territoriale della Capitale. Pizzicato aveva detto di avere versato al colonnello complessivamente oltre un milione di euro in contanti.

In seguito alle accuse Mendella era stato arrestato e sospeso dal servizio. Il processo è partito nel 2015 e si è concluso con la sentenza emessa oggi pomeriggio dai giudici d'appello di Napoli. L'avvocato Domenico Ciruzzi, che insieme al collega Alfonso Furgiuele ha assistito l'ufficiale, ha espresso grande soddisfazione per l'esito, sottolineando che la sentenza ha "restituito la dignità e l'onore ad un uomo che ha servito lo Stato con rigore ed onestà".