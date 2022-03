Assenteismo all’Asl a Caserta, indagati 20 tra medici, infermieri e amministrativi: timbravano e andavano via Venti tra infermieri, medici e amministrativi dell’Asl di Caserta sono indagati per assenteismo: ufficialmente in servizio, avrebbero lasciato uffici e ospedali per faccende private.

A cura di Nico Falco

Venti dipendenti dell'Asl di Caserta, tra medici, infermieri e dipendenti amministrativi, sono indagati dalla Corte dei Conti per assenteismo, con un danno erariale quantificato in 200mila euro: secondo quanto ricostruito dagli investigatori erano in giro per faccende private mentre ufficialmente risultavano presenti in ospedali e uffici. Gli inviti a dedurre sono stati notificati dai carabinieri del Nas.

Asl di Caserta, 20 indagati tra medici, infermieri e amministrativi

L'indagine nasce nel 2017, quando il direttore generale dell'Asl di Caserta ha segnalato alle forze dell'ordine le numerosissime anomalie che erano state riscontrate nell'utilizzo del sistema gestionale delle presenze da parte di un dipendente degli uffici di via Santa Lucia: erano risultate, con cadenza quasi quotidiana, delle forti discrepanze negli orari delle timbrature.

Gli accertamenti dei militari, dall'estate 2018 all'ottobre dello stesso anno, avevano fatto emergere un quadro ancora più vasto: le anomalie non riguardavano quel singolo dipendente (che risulta tra i destinatari del provvedimento di oggi) ma in totale 20 persone, che si allontanavano dal luogo per motivi personali, senza autorizzazione e senza "smarcare" il cartellino.

Assenteismo, contestato danno erariale per 200mila euro

I militari hanno sottoposto all'autorità giudiziaria complessivamente 270 casi di illecito allontanamento; per un solo dipendente sono stati riscontrati 36 casi di illecito in appena 58 giorni di presenza attestata. E in molti casi il sospetto è che a timbrare gli ingressi e le uscite non fossero i dipendenti ma i loro familiari.

Nei confronti dei 20 indagati è stato calcolato un danno patrimoniale di 200mila euro, comprensivo sia del presunto disservizio causato allontanandosi dal posto di lavoro sia del danno di immagine all'Asl.